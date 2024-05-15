Van'da Ot Toplarken Yaralanan Şahıs Jandarma Helikopteriyle Kurtarıldı - Son Dakika
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Van'da Ot Toplarken Yaralanan Şahıs Jandarma Helikopteriyle Kurtarıldı

Van\'da Ot Toplarken Yaralanan Şahıs Jandarma Helikopteriyle Kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu mezrasında ot toplarken kayalıklardan düşen bir vatandaş yaralandı. Jandarma havacılık helikopteri sevk edilerek yaralı şahıs bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

15.05.2024 14:14
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Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, jandarmanın helikopteriyle kurtarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çatak ilçesine bağlı Korulu mezrası mevkiinde bir vatandaşın ot toplarken kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandığı ihbarını aldıkları belirtildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma havacılık helikopteri sevk edildiği ve yaralı vatandaşın arama kurtarma ekipleri yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Ot Toplarken Yaralanan Şahıs Jandarma Helikopteriyle Kurtarıldı - Son Dakika

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