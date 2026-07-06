Van'da Otomobil-Kamyonet Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana gelmiş, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil kamyonetle çarpışmıştı. Sağlık, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan biri daha kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - VAN