Van'da Otomobil Kazası: İki Ölü

3.Sayfa

Van'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CGB 878 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atmış, içerisindeki Mert ve Ahsen Durusoy ise yaralanmıştı. Araç hurdaya dönerken, hastaneye kaldırılan 2 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - VAN