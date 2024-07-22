Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Operasyon: 8 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Operasyon: 8 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

22.07.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Kck, PKK, Van, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Operasyon: 8 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
06:55 Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
07:45 Tuvaletini yaparken 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti Tuvaletini yaparken 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Operasyon: 8 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement