Van'da Rahatsızlanan Asker İçin Seferberlik - Son Dakika
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Van'da Rahatsızlanan Asker İçin Seferberlik

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan bir askeri personel için belediye ekipleri, gece saatlerinde zorlu bir yol açma çalışması yaparak hastayı hastaneye ulaştırdı.

26.11.2024 16:42
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Sınırda rahatsızlanan asker için seferberlik

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırındaki Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan askeri personel, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir yandan kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastaların imdadına koşuyor. Bu kapsamda gece saat 24.00'da rahatsızlanan askeri personel için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenildi. Başkale ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sualtı Mahallesi'ne kardan dolayı ulaşamayan sağlık ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan Başkale Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, 6 saatlik zorlu bir çalışma ile mahalleden aldığı hastayı yolda sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan askeri personel, hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Başkale ilçesinde bağlı Sualtı ve Aydemir mahalleleri ile bu mahallelere bağlı 5 mezra yolu, Bahçesaray ilçesine bağlı 6 mezra ve Gürpınar ilçesine bağlı 2 mezra yolu olmak üzere toplam 15 yerleşim yeri yolunda ise kar temizleme çalışması yapılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Rahatsızlanan Asker İçin Seferberlik - Son Dakika

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