Başkale\'de saman yüklü tır devrildi

Van'ın Başkale ilçesinde saman yüklü tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Saçan Mahallesi'nde 21 SB 606 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada saman balyaları yola saçılırken mahalle yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Başkale Belediyesi iş makinelerinin desteğiyle tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN