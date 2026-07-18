Başkale'de saman yüklü tır devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkale'de saman yüklü tır devrildi

Başkale\'de saman yüklü tır devrildi
18.07.2026 21:30  Güncelleme: 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde saman yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Van'ın Başkale ilçesinde saman yüklü tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Saçan Mahallesi'nde 21 SB 606 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada saman balyaları yola saçılırken mahalle yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Başkale Belediyesi iş makinelerinin desteğiyle tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Başkale, Yaşam, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de saman yüklü tır devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?
Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı
Ardahan Valiliği’ne Ömer Hilmi Yamlı atandı Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum

21:24
Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada
Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada
20:22
İran, Ürdün’de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
19:59
New York’taki fırtına, İspanya ve Arjantin’in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi
New York'taki fırtına, İspanya ve Arjantin'in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi
19:56
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney’den uzun zaman sonra açıklama
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama
19:05
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
18:59
İmamoğlu’nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 23:05:32. #7.12#
SON DAKİKA: Başkale'de saman yüklü tır devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.