Van\'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

19.02.2026 09:49
Muradiye'de yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde, Muradiye Sulh Ceza Hakimliğinin arama ve el koyma kararı doğrultusunda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 adet yivsiz av tüfeği, 83 adet dolu av tüfeği kartuşu, 3 adet tabanca, 22 adet dolu tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Muradiye, Van, Suç, Son Dakika

