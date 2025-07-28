Van'da Terör Operasyonları: 6 Şahıs Gözaltında

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 15, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN