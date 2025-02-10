Van'da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Dini İstismar Eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN