Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 11 kişi hakkında işlem yapıldı

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, Dini İstismar Eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış" denildi. - VAN