Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 602 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik bir yılda yürütülen operasyonlarda 602 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların yıllık bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 508, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 65, dini istismar eden terör örgütü soruşturmalarında ise 29 şahıs olmak üzere toplam 602 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN