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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 602 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 602 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik bir yılda gerçekleştirilen operasyonlarda 602 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldığını açıkladı. Bu operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüne yönelik 508, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 65 ve dini istismar eden terör örgütüne yönelik 29 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 602 şahıs hakkında işlem yapıldı
01.01.2024 - 09:37,
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Van'da polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik bir yılda yürütülen operasyonlarda 602 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların yıllık bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 508, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 65, dini istismar eden terör örgütü soruşturmalarında ise 29 şahıs olmak üzere toplam 602 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 602 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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