Van'da Terör Soruşturmaları: 14 Gözaltı

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Van'da terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 14 kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 20 - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - VAN