 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 116 gram sıvı metamfetamin, 64,41 gram metamfetamin, 83 gram kokain, 14,62 gram esrar, 3,50 gram bonzai ve 5 adet uyuşturucu hap bulundu. Toplamda 14 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da Torbacılara Operasyon: 14 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı
29.12.2023 - 09:48,
Abone Ol

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 116 gram sıvı metamfetamin, 64,41 gram metamfetamin, 83 gram kokain, 14,62 gram esrar, 3,50 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 14 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika


09:44
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39
Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28
Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:26
Aydın'da aile içi tartışmada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Aydın'da aile içi tartışmada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
09:13
İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56
İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
08:42
81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi

Son Dakika
09:44 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39 Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28 Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:13 İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56 İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53 İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
08:42 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi
08:08 ABD askerlerinin PKK/YPG'ye silah eğitimi verdiği fotoğraflar ortaya çıktı
07:45 Survivor All Star 2024'ten fragman geldi! Turabi ve Poyraz kavga ediyor
07:39 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 10:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Torbacılara Operasyon: 14 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement