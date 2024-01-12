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Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 31 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 31 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 263,79 gram eroin, 87,07 gram metamfetamin, 26,45 gram sentetik kannobinoid, 6,58 gram bonzai ve 24,52 gram esrar maddesi bulundu. Toplamda 31 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 31 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
12.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:20
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Van'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 263,79 gram eroin, 87,07 gram metamfetamin, 26,45 gram sentetik kannobinoid, 6,58 gram bonzai ve 24,52 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 31 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 31 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 31 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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