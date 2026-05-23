Van\'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Van'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 DP 7423 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 65 ACK 135 plakalı Volksvagen marka otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN