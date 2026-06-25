Van\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde kapalı kasa hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Atalan Mahallesi'nde meydana gelen geldi. M.Ö. yönetimindeki 33 ALH 86 plakalı Citroen marka kapalı kasa hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN