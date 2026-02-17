Van\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şabaniye Caddesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN