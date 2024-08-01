Van'da tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı - Son Dakika
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Van'da tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda tren, hemzemin geçitten geçen bir otomobile çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı ve yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 17:18
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Van'da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi,1 yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen A.Y. yönetimindeki 34 BHE 480 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Tuşba ve Erçek İtfaiye Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı - Son Dakika

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