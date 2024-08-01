Van'da tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı

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Van'da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi,1 yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen A.Y. yönetimindeki 34 BHE 480 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Tuşba ve Erçek İtfaiye Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.