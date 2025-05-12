Van\'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 147 kilo 813 gram uyuşturucu madde ile 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 16 kilo esrar, 125 kilo 800 gram eroin, 6 kilo 13 gram metamfetamin ve 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN