Van\'da Yabancı Plakalı Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'da yabancı plakalı bir aracın içerisinde uyuşturucu madde tespit köpeği Patos'un da katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yabancı plakalı bir araç içerisinde uyuşturucu madde tespit köpeği Patos ile yapılan adli aramada satışa hazır halde 9 paket halinde 196 gram esrar maddesi, 1 adet esrar maddesini sarım için öğütmede kullanılan aparat ele geçirilmiştir. Soruşturma esnasında araç sürücüsü olarak yakalanan şahsın uyuşturucu maddesini araç içerisine zulalı şekilde kendisi tarafından yerleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şahıs 8 Ağustos 2024 tarihinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak' suçlarından tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - VAN