Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tasmalı Geçidi'nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

09.05.2024 19:51
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Van-Erciş karayolunda hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tasmalı Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FA 6015 plakalı Ford Connetc Tourne marka hafif ticari kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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