Van-Erciş yolunda kaza: 1 jandarma şehit, 5 yaralı

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde devriye görevi yapan jandarma aracına arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 3'ü jandarma personeli 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şehit olan jandarma personelinin Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. - VAN