Van Erciş\'te kontrolden çıkan otomobil istinat duvarından düştü, sürücü yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde istinat duvarından düşerek kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş- Patnos karayolu üzerinde bulunan Tekevler Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı'nda meydana geldi. 55 KP 387 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarından düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.