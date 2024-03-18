Van, Gaziantep ve Kırklareli\'de Organize Suç Örgütlerine Operasyon

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.