Van Gevaş Andaç Mahallesi'nde örtü yangınını itfaiye yarım saatte söndürdü - Son Dakika
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Van Gevaş Andaç Mahallesi'nde örtü yangınını itfaiye yarım saatte söndürdü

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Van Gevaş Andaç Mahallesi\'nde örtü yangınını itfaiye yarım saatte söndürdü
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Van Gevaş'taki Andaç Mahallesi'nde nedeni bilinmeyen bir örtü yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin 112'ye bildirmesiyle gelen Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Andaç Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelGevaşOlayVanSon Dakika

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