Van Gevaş\'ta otomobil ağaca çarptı, 2\'si ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Hasbey Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AYS 847 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması sonucu ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.