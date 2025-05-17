Van Gölü\'nde Kaçak Avcılığa Darbe: 3.37 Ton İci Kefali Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi boyunca tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik yapılan denetimler kapsamında bir hafta içinde kaçak avlanmış 3 ton 370 kilogram inci kefali ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında 15 Nisan - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürecinde, kaçak avcılıkla mücadelede yoğun mesai harcıyor. Ekipler; karada yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları ile ayrıca termal kameralar kullanarak 7 gün 24 saat esasına dayalı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 11-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 ayrı olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 3 ton 370 kilogram kaçak avlanmış balık, 3 adet tırıvırı ağ ve 535 metre uzunluğunda serpme ağ ele geçirildi. Olaylarla ilgili 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, toplamda 151 bin 295 TL idari para cezası uygulandı. - VAN