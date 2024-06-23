Van Gölü'nde kaybolan şahıs Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan şahıs Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahıs, Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor. Ahmet Hilmi Hanalp adlı kişi, serinlemek için girdiği Van Gölü'nde bir daha su yüzüne çıkamadı. Olayın ardından Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri bölgeye sevk edildi. Rov ve Sonar cihazlarıyla yapılan çalışmalar devam ederken, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar cihazı da destek verecek.

23.06.2024 00:13
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Van Gölü'nde kaybolan şahıs Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahıs, Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor.

Dün öğlen vakti Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşları ile 3 gün önce Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp, bir daha sudan çıkamadı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri sevk edildi. Dünden buyana çalışmalar su yüzeyi, su altı, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait ROV (su altı görüntüleme cihazı) ve teknelerdeki Sonar cihazları ide devam ediyor. Çalışmalara Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar cihazı da destek verecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan şahıs Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan şahıs Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor - Son Dakika
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