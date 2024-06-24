Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ara verildi. Ahmet Hilmi Hanalp adlı genç, 5 gün önce gözden kaybolmuştu. Ekipler, kayıp genci bulmak için çalışma başlatmıştı ancak olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmaları erken sonlandırıldı.

24.06.2024 19:22
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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ara verildi.

5 gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kaybolmuştu. Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlarından oluşan 30 kişilik dalgıç ekibi, kayıp genci bulmak için çalışma başlatmıştı. İki günden bu yana özellikle akşama doğru etkili olan olumsuz hava şartları ekiplerin çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor. Van Gölü'nde dalgaların artması üzerine bugünkü arama çalışmaları erken sonlandırıldı. Dalgaların yoğun olduğu bölgede AFAD ve itfaiyenin botları vatandaşların yardımıyla sahile çekildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi - Son Dakika
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