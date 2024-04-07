Van-Hakkari karayolunda askeri araç şarampole yuvarlandı, 6 asker yaralandı

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Van- Hakkari karayolu üzerinde askeri aracın şarampole yuvarlanmasından dolayı meydana gelen trafik kazasında 6 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki eskeri araç, yağun yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 aker yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - VAN