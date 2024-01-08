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Van-Hakkari karayolunda fırtına ve buzlanma nedeniyle üç araç şarampole düştü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van-Hakkari karayolunda fırtına ve buzlanma nedeniyle üç araç şarampole düştü, 5 kişi yaralandı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde fırtına ve yoğun buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, iki otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada bulunan 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Van-Hakkari karayolunda fırtına ve buzlanma nedeniyle üç araç şarampole düştü, 5 kişi yaralandı
08.01.2024 - 20:20,
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Van- Hakkari karayolunda fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı üç aracın şarampole düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı iki otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van-Hakkari karayolunda fırtına ve buzlanma nedeniyle üç araç şarampole düştü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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