 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'ın Bahçesaray ilçesinde snowtrack ambulansla hastaya ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde snowtrack ambulansla hastaya ulaşıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 65 yaşındaki hastaya yolların kapalı olması nedeniyle snowtrack ambulansla ulaşıldı. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye yetkiler tarafından snowtrack ambulans gönderildi. Zorlu arazide snowtrack ambulansla hastaya ulaşan ekipler, burada hastaya ilk müdahalede bulundu. Hasta ilk müdahalenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesine başarıyla nakledildi.

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde snowtrack ambulansla hastaya ulaşıldı
15.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:19
Abone Ol

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 65 yaşındaki hastaya yolların kapalı olması nedeniyle snowtrack ambulansla ulaşıldı.

Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde solunum sıkıntısı yaşayan hasta için ambulans talebinde bulunuldu. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye yetkiler tarafından snowtrack ambulans gönderildi. Zorlu arazide snowtrack ambulansla hastaya ulaşan ekipler, burada hastaya ilk müdahalede bulundu.

Hasta ilk müdahalenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesine başarıyla nakledildi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Bahçesaray ilçesinde snowtrack ambulansla hastaya ulaşıldı - Son Dakika


16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti

Son Dakika
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 16:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde snowtrack ambulansla hastaya ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement