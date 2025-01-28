Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Çukuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'ın Çaldıran İlçesinde Yangın: Bir Ahır Küle Döndü - Son Dakika
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