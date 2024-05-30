Van\'ın Edremit ilçesinde otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Van'ın Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, karşıdan karşıya geçmek isterken şehirlerarası yolcu otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - VAN