Van'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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Van'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Van\'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Van'ın en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerinin müdahalesiyle fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı.

10.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
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Van'ın en işlek noktasında bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının müdahale ettiği çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, polis ekipleri yolu tekrar ulaşıma açtı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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