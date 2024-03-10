Van\'ın en işlek noktasında şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Van'ın en işlek noktasında bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nin Beşyol Meydanı tarafındaki refüje bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanının müdahale ettiği çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan elbise çıkarken, polis ekipleri yolu tekrar ulaşıma açtı. - VAN
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Gümüşhane'de arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, yola doğru koşarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düzenlenen görkemli düğün sonrası sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu.
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Çorum'un Alaca ilçesinde, Yozgat'tan ziyaret için gelen bir ailenin otomobili kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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