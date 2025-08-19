Van'ın Gevaş ilçesinde yanan ot yığını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş içesine bağlı Dağyöre Mahallesi'nde çıktı. Davut Tülay'a ait ot yığınının yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'ın Gevaş İlçesinde Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?