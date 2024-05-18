Van'ın Gürpınar ilçesinde 11 adet canlı keklik yakalandı - Son Dakika
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Van'ın Gürpınar ilçesinde 11 adet canlı keklik yakalandı

Van\'ın Gürpınar ilçesinde 11 adet canlı keklik yakalandı

Van Valiliği, Gürpınar ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir araçta 11 adet canlı keklik bulunduğunu açıkladı. Araç sürücüsüne hayvanlarla ilgili belge ibraz edememesi nedeniyle 24 bin 300 TL idari para cezası uygulandı ve keklikler Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

18.05.2024 13:17
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Van'ın Gürpınar ilçesinde 11 adet canlı keklik yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı timlerince 17 Mayıs 2024 günü saat 17.30 sıralarında Gürpınar ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında S.D. isimli şahsın idaresinde bulunan bir araçta yapılan kontrollerde plastik kasa içerisinde 11 adet canlı hayvan (keklik) olduğu tespit edilmiştir. Şahsın hayvanlarla ilgili herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine kendisine 24 bin 300 TL İdari Para Cezası uygulanmış olup keklikler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Gürpınar ilçesinde 11 adet canlı keklik yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Gürpınar ilçesinde 11 adet canlı keklik yakalandı - Son Dakika
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