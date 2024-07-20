Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Tuşba ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki arazide meydana geldi. Yangını ihbarı alan itfaiye, bölgeye Tuşba, İpekyolu. Edremit ve Tekstilkenk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 17 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN