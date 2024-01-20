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Van İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette patlama - Son Dakika
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Van İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette patlama

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonette meydana gelen patlama, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olayın nedeni, çakmak gaz kutularından kaynaklı yoğun gaz sıkışması sonucu çakmağın ateşlenmesi olarak belirlendi.

Van İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette patlama
20.01.2024 - 09:30,
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Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. 65 AAH plakalı Ford Transit marka kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kamyonete müdahale etti. Patlamaya ilgili itfaiye ekiplerin yaptığı detaylı inceleme sonucunda, aracın içerisinde çakmak gaz kutularından kaynaklı yoğun gaz sıkışması sonucu çakmağın ateşlenmesi ile birlikte patlama meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette patlama - Son Dakika


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