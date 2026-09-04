Van Özalp\'teki Çırak Sazlığı\'nda yangın, 300 dönümlük alanı küle çevirdi

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çırak Sazlığı'nda yangın çıktı.

Özalp ilçesi Çırak Mahallesi yakınlarındaki Çırak Sazlığı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 300 dönümlük alana yayılan sazlıkta çıkan yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Sazlığın sulak ve ulaşılması güç yapısı nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçlükle ilerliyor.

Özalp merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çırak Sazlığı, yağmur ve kar sularıyla beslenen önemli sulak alanlardan biri olarak biliniyor. Bölge, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yangın nedeniyle sazlık alanın ve burada yaşayan canlıların zarar görmesinden endişe eden mahalle sakinleri, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını istedi.