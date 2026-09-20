Van Tuşba\'da Şemsibey Mahallesi\'ndeki örtü üstü yangını itfaiye söndürdü

Van Tuşba'da Şemsibey Mahallesi'ndeki örtü üstü yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir örtü üstü yangın meydana geldi. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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