Van Tuşba'da trafik kazası: 1 yaralı

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Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. 65 AN 071 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta durmayan başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen Tuşba Grup Amirliği ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN