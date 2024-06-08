Van Tuşba'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Van Tuşba'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sanayi Yolu üzerinde kırmızı ışıkta durmayan bir araçla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.06.2024 18:12
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Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. 65 AN 071 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta durmayan başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen Tuşba Grup Amirliği ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Tuşba'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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