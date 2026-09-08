Vanlı fenomen Mehmet Fatih Tançalan, malvarlığı aklama suçundan tutuklandı

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan'ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı. İfadesinin ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.