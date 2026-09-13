Vanuatu açıklarında batan feribotta 1 ölü, 30 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanuatu açıklarında batan feribotta 1 ölü, 30 kayıp için arama sürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanuatu açıklarında cuma günü MV Matui isimli feribotun batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında cuma günü MV Matui isimli feribotun batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Büyük Okyanus'ta Avustralya'nın doğusunda bulunan ada ülkesi Vanuatu açıklarında feribot alabora oldu. Vanuatu Başbakanı Jotham Napat'ın ofisinin yaptığı açıklamaya göre; MV Matui isimli feribotun cuma günü batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, açık denizdeki arama çalışmalarının azaltılacağı ve ekiplerin akıntının hayatta kalanları sürüklemiş olabileceği güneydoğu kıyısında arama yapmaya yöneleceği aktarıldı. Açıklamada, "Bu kayıp, güçlü rüzgarların ve denizcilik uyarılarının dikkate alınmamasının ve muhtemelen geminin aşırı yüklenmesi de dahil olmak üzere ihmalin bir sonucu gibi görünüyor. Hayatta kalanlara, gücünüz ve iyileşmeniz için dua ediyoruz. Kayıp olanların ve kaybettiklerimizin ailelerine, lütfen bu yas zamanında ulusun sizinle birlikte olduğunu bilin" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı açıklandı.

"Kurtarma çalışmaları, mürettebat üyesinin kıyıya çıkarak alarm vermesinin ardından başladı"

Vanuatu parlamentosunda Luganville bölgesini temsil eden Matai Seremaiah, kurtarma çalışmalarının bir MV Matui mürettebat üyesinin kıyıya yüzerek çıkması ve alarm vermesinin ardından başladığını söyledi. Seremaiah gazetecilere yaptığı açıklamada, mürettebat üyesinin geminin alabora olduğunu kendilerine bildirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Denizcilik, 3. Sayfa, Kurtarma, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vanuatu açıklarında batan feribotta 1 ölü, 30 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 11:29:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Vanuatu açıklarında batan feribotta 1 ölü, 30 kayıp için arama sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement