Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti

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Kocaeli'de kar yağışı dolayısıyla bazı noktalarda araçlar yolda kaldı, vatandaşlar uzun süre yolların açılmasını bekledi. Bir vatandaş ise "Patron 'İşe gel' diyor. Bu karda nasıl gideceğiz onu bile bilmiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

21.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:52
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Kocaeli'de sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı, bazı ilçelerde trafiği olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yoğun kar nedeniyle birçok araç yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kontrolden çıkarak maddi hasarlı kazalara neden oldu.

PATRON 'İŞE GEL' DEYİNCE İSYAN ETTİ

Vatandaşlar uzun süre yolların açılmasını beklerken, bir işçi yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştı. Karlı yolları görüntüleyerek isyan eden vatandaş, "Patron 'işe gel' diyor. Patron evde sıcak yatağında yatıyor, 'işe gel' diyor. Bu karda nasıl gideceğiz, onu bile bilmiyoruz. İyi güzel de bu rampadan nasıl ineceğim? Esarete bak. Patronlar görsün diye paylaşıyoruz, işçilerine biraz değer versinler" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti
Kaynak: İHA

Hava Durumu, İş Dünyası, Kocaeli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa Bayrak:
    koceli beledi başkanı AKP liydi .nerde bu troller 203 26 Yanıtla
  • Casper:
    Ağlama Sanki Bedava Çalışıyor.. Bizde Gidiyoruz Saat 5;De Kalkıp 46 90 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Emekcininde tüm insanlığında gercek kurtuluşu halkcı eşitlikci düzende SOSYALİZİMDEDİR. 21 26 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Sanırsın metreyle kar yağmış 22 15 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç:
    gitmeyin kardeşim 17 19 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Okul saatlerinin ileri alinmasi lazım kış saati uygulaması tekrar gelsin tasarruf edildiginyok kandırmayın kendinizi daha çok enerji gidiyor hatta. Küçücük çocuklar sabahın köründe kaeanlikta okula gidiyor soğukta bir kezde vatandaş yararına bir karar alın kardeşim. 10 2 Yanıtla
  • Vedat null:
    ATV İstanbul'u Ankara'yı haber yapıyor akp li belediyeleri hiç göstermiyor bizde bakıyoruz aaaa akp ye oy verelim diyoruz ulan geriler halk artık sizin yalanlarinizi yemiyor ters tepiyor siz haber yaptıkça onların oyu artiyor şunu anlayin artık akp bitti 2 3 Yanıtla
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