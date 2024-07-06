Vatandaşın müdahalesi faciayı önledi: Az kalsın tır yanıyordu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vatandaşın müdahalesi faciayı önledi: Az kalsın tır yanıyordu

Bolu TEM Otoyolu'nda bir tırın dorsesinin balataları tutuştu ve yangın çıktı. Yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Tırı fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar el birliğiyle yangını söndürerek faciadan dönüldü.

06.07.2024 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşın müdahalesi faciayı önledi: Az kalsın tır yanıyordu

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın dorsesinin balataları tutuşması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FLL 348 plakalı tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. Balatalarından dolayı çıkan yangında yoğun dumanlar yükseldi. Tırdan duman yükseldiğini fark eden sürücü tırı, emniyet şeridine park etti. Yangın tüpüyle yanan lastiklere müdahale eden sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti. El birliği ile söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Kaynak: İHA

Gerede, Bolu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşın müdahalesi faciayı önledi: Az kalsın tır yanıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:47 Yıkıldık resmen A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
21:39 Hollanda’yı elersek işimiz daha da zor A Milli Takım’a dişli rakip Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşın müdahalesi faciayı önledi: Az kalsın tır yanıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement