Vatandaşlar ölüm kavşağına çözüm bekliyor - Son Dakika
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Vatandaşlar ölüm kavşağına çözüm bekliyor

Hatay'da sıklıkla kazaların meydana geldiği bir kavşakta yaşanan son kazada babasını kaybeden Ali Meftunzade ve bölge halkı, gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. Beşaslan Mahallesi kavşağında trafik ışığı, hız uyarısı ve kasis olmadığını belirten Meftunzade, son 5 ayda 35 ölümlü ve maddi hasarlı kaza yaşandığını dile getirdi. Mahalle muhtarı ve diğer vatandaşlar da kavşağın düzeltilmesini talep ediyor.

27.05.2024 20:52
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Vatandaşlar ölüm kavşağına çözüm bekliyor

HATAY - Hatay'da sıklıkla kazaların meydana geldiği kavşak vatandaşları çileden çıkardı, geçtiğimiz günlerde aynı kavşakta yaşanan kazada babasını kaybeden Ali Meftunzade ve bölge halkı kazaların olduğu kavşakta gerekli önlemlerin alınmasını istiyorlar.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beşaslan Mahallesi mevkiindeki kavşakta sıklıkla ölümlü ve yaralamaları kazalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada babası ölen ve ailesinden 3 kişi yaralanan Ali Meftunzade, bölgede yaşanan kazalara tepki gösterdi. Meftunzade'nin tepkilerine destekse mahalle muhtarı ve bölge halkından geldi. Yılbaşından bu yana aynı kavşakta madii hasarlı ve ölümlü 35 kazanın yaşandığını dile getiren Meftunzade, trafik ışığı, hız uyarısı ve kasis olmadığını söyleyerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

"Bu ağır bir trafik kazasında maalesef babam hayatını kaybetti"

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında babasını kaybeden Ali Meftunzade, "Burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Beşaslan köyü kavşağıdır. Bu kavşakta geçen hafta Pazartesi günü benim babam, annem, yeğenim ve teyzem ağır bir trafik kazası geçirdi. Bu ağır bir trafik kazasında maalesef babam hayatını kaybetti. Babam şu gördüğünüz yerden çıkış yapıyordu. Babam tam şu sol şeride geldiğinde karşıdan gelen çok süratli aşırı bir hızla minibüs babama ortadan vurup orta kısımdan şu tarafa kadar aracı uçurdu. Bu aracın kaza sonrası babam hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. 6 yaşındaki yeğenim ve teyzem yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Annem ise evde tedavi görüyor. Bu kavşakta 5 ay içerisinde 35 ölümlü ve maddi kazalar oldu. Bu kavşakta; trafik ışığı, hız uyarısı, herhangi yavaşlatıcı bir şekilde uyarı ve kasis yok" dedi.

"Beşaslan Mahallesi'nin kavşağında 30-35 kaza oldu"

Beşaslan Mahallesi kavşağında çok sayıda kaza olduğunu ifade eden muhtar Necdet Koç, "Burada gerçekten kazalar çok oluyor. Beşaslan Mahallesi'nin kavşağında 30-35 kaza oldu. Bizim mahallenin ana yola çıkışı rampa olduğundan dolayı karşıdaki arabayı göremiyor. Buraların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Mahalleden çıkış ana yola çok rampa olduğundan dolayı daha bunun biraz tatlı eğim olması gerekiyor. Çünkü o tatlı eğime araç girdiği zaman karşıdaki arabayı görsün. Şu an görmediği için kazalardan sıkıntılar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mahalleden çıkış yolumuz ana yoldan daha aşağıda olduğu için karşıdan gelen araçları net göremiyoruz"

Mahallenin kavşağının çok işlek olduğunu söyleyen vatandaş Mahmut Eren, "Burası işlek bir yol. Mahalleden çıkış yolumuz ana yoldan daha aşağıda olduğu için karşıdan gelen araçları net göremiyor. Sürücüler, bazen daldıkları ve karşıyı da göremediği için aynı anda çıkışlar oluyor. Bundan dolayı sık sık burada kaza oluyor. Şu yolun rampası düz olduğu için daha düzgün. Ama bizim yol, ana yoldan aşağı yukarı 4-5 metre daha aşağıda olduğu için karşıdan gelen araçları göremiyoruz. Ondan dolayı sık sık burada kazalar oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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