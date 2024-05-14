Körfez Belediyesi Parkları Güvenlik Kameralarıyla Daha Güvenli Hale Getiriyor - Son Dakika
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Körfez Belediyesi Parkları Güvenlik Kameralarıyla Daha Güvenli Hale Getiriyor

Körfez Belediyesi Parkları Güvenlik Kameralarıyla Daha Güvenli Hale Getiriyor

Körfez Belediyesi, parklara yerleştirdiği güvenlik kameraları ile parkları daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

14.05.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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Körfez Belediyesi, parklara yerleştirdiği güvenlik kameraları ile parkları daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Yerleştirilen kameralara Körfez Belediyesi'nin resmi hesabından vatandaşlar tarafından da canlı olarak izlenebilecek

Huzurlu, güvenli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi ilçe genelinde parklara yerleştirdiği güvenlik kamerası sistemlerini yeniledi. Yapılan çalışma kapsamında; 23 Nisan Koray Şener Parkı, Şehit Abdülsamet Özen Parkı, Yunus Emre Parkı, Azmi Akyol Parkı, Fatih Sultan Mehmet Parkı, Prof. Osman Badraslı Parkı, Akşemsettin Parkı, Orhan Alimoğlu Parkı, Orhan Alimoğlu Parkı, Erdoğan Ülker Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Hüda Coşkun Parkı, Hacı Bektaş Veli Parkı, Aşık Veysel Parkı, Prof. Dr. Osman Durmuş Parkı, Sarmaşıkdere Parkı, Veli Kaygın Parkı ve Mustafa Eser Parkı'nın güvenlik kameralarının sistemleri yenilendi ve güvenli hale getirildi.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, parklar modern hale getirilirken, çocuklar için daha güvenli olması amacıyla başlatılan kamera uygulamasıyla kamera sayısı da arttırıldı. Çalışmalar neticesinde alınan karar ile ilçenin farklı yerlerinde bulunan park ve bahçelerin hakim noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları 7 gün 24 saat kayıt yapıyor.

Vatandaşlar; parklara yerleştirilen güvenlik kameralarına www.korfez.bel.tr üzerinden canlı olarak erişim sağlayabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez Belediyesi Parkları Güvenlik Kameralarıyla Daha Güvenli Hale Getiriyor - Son Dakika

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