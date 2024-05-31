Vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı - Son Dakika
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Vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı

Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşları sigara bırakmaya teşvik etmek amacıyla çalışma yaptı. Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, sigarayı bırakanların sağlıklı yaşam için karlı çıktığı vurgulandı.

31.05.2024 20:31
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Vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı

EDİRNE - Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşları sigara bırakmaya teşvik amacıyla çalışma yapıldı. Açılan stantta hem bilgilendirme hem de Karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildi.

Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde stant açıldı. Açılan stantta vatandaşları çeşitli broşürlerle bilgilendiren ekipler, ayrıca sorularını da yanıtladı.

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte standa gelen vatandaşlara ücretsiz olarak Karbonmonoksit ölçümü de yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen stantlarda ölçüm yaptıran vatandaşlar, akciğerlerindeki zararlı gazların miktarı konusunda bilgi sahibi oldu.

" Yaşlanınca bırakıyorlar"

Standa gelerek ölçüm yaptıran 70 yaşındaki Ertan Alkan, sigaraya yeni başlayan gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin bir hevesle sigaraya başladığını ve yaşlanınca bıraktığını belirten Alkan, sigarayı erken yaşta bırakanların karlı çıktığına değindi.

31 yıl önce sigarayı bıraktığını söyleyen Alkan, "Gece gündüz gibi farklı, çok rahat. Sigara içmeye devam etseydim bugün yaşıyor olur muydum bilemiyorum. Sigarayı bırakmak çok iyi oldu. Bu vesileyle gençlere tavsiyem ne kadar erken bırakırsalar o kadar kazançlı çıkarlar. Tabi sigaraya hiç başlamamak en güzeli, ama şimdi sigara içme yaşı oldukça düştüğü için ne kadar erken yaşta bırakılırsa o kadar faydalı olur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı - Son Dakika

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