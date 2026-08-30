Veli Ağbaba ve Ailesine Tehdit Soruşturması - Son Dakika
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Veli Ağbaba ve Ailesine Tehdit Soruşturması

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Veli Ağbaba'nın ailesine yönelik tehdit soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı; detaylar ortaya çıktı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik tehdit soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yürütülen tehdit soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. 24 Ağustos 2026 tarihinde Veli Ağbaba'nın şoförü Faruk Can Güler ile Ağbaba ailesine ait Melid Otel'in müdürü Yunus Emre Ağbaba'nın ifadelerine başvuruldu. İfadelerde, yurt dışına ait bir GSM hattından WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığı ve ilk olarak "Aysun Hanıma ulaşmam lazım, oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız" şeklinde mesaj gönderildiği anlatıldı.

Bilgi sahiplerinin beyanlarına göre, daha sonra yapılan görüşmelerde karşı taraf kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can G." olarak tanıttı. Arayan kişi, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını öne sürerek, bu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürdüğü alacağın tahsil edilmesini istedi. Şahsın, daha önce 5 milyon lira tahsil ettiğini ancak 20 milyon lira daha alacağı bulunduğunu ileri sürdüğü ifade tutanaklarına yansıdı. Söz konusu uyuşturucu satışı ve borç anlatımı, arayan kişinin iddiası niteliğinde olup soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

İddialara göre arayan kişi, söz konusu paranın Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine bildirilerek kendisine ödenmesini istedi. Paranın verilmemesi durumunda ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel'e zarar verileceğini söyledi. Şahsın, Malatya'da başka adamlarının da bulunduğunu ve para ödenmezse aile bireylerine zarar verebileceklerini söylediği kayıtlara geçti.

Soruşturmanın başka ayrıntılarından biri ise Doğukan Ş. ismi oldu. Arayan kişinin, Melid Otel'e yönelik tehdidi gerçekleştirmek amacıyla Doğukan Ş.'yi İstanbul'dan Malatya'ya gönderdiğini söylediği belirtildi. Aynı kişinin, Doğukan Ş.'nin polis tarafından yakalanmasını ise kendilerinin ihbar edilmiş olmasına bağladığı ifade edildi. Bu beyanların ardından güvenlik birimleri Doğukan Ş. ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalarını derinleştirdi.

Doğukan Ş.'nin daha önce, 20 Ağustos 2026 tarihinde, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalandığı ortaya çıktı.

Doğukan Ş. hakkında; kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile hırsızlık suçlarından toplam 10 aranma kaydı bulunduğu belirtildi.

Doğukan Ş.'nin adresinde gerçekleştirilen aramalarda; 2 Glock marka tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli şarjör, 3 adet 30 mermi kapasiteli şarjör ve 1 adet tabanca otomatikleştirme aparatı ele geçirildi. Ayrıca 10 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram taş kokain bulunduğu kaydedildi. Doğukan Ş., bu işlem sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Birkaç gün sonra Ağbaba ailesine yönelik tehdit soruşturmasında isminin yeniden ortaya çıkması üzerine bu kez kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Doğukan Ş.'nin ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesinin ardından 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; Mehmet H., Yusuf S., Doğukan Ş. ve Yasin K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, kullanıma hazır 2 yurt dışı hattı ve 38 bin lira nakit para ele geçirildi. Telefonlardan birinde ise yurt dışına ait bir GSM hattının cihazda takılı vaziyette bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında tehdit için kullanıldığı belirtilen iletişim altyapısı da mercek altına alındı. Kendisini Uğur Can G. olarak tanıtan kişinin tehdit görüşmelerinde iki ayrı +63 ülke kodlu yurt dışı numara kullandığı belirlendi.

Şüphelilerden ele geçirilen hatlar arasında ise +44 ülke kodlu birden fazla GSM hattının bulunduğu tespit edildi. Doğukan Ş. ve Mehmet H.'ye ait olduğu değerlendirilen ayrı +44 kodlu numaralar da soruşturma dosyasına girdi. Yurt dışı hatlarının şüpheliler arasındaki iletişimde ve tehdit sürecinde nasıl kullanıldığı teknik incelemelerin araştırıldığı bildirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet H., Yusuf S., Doğukan Ş. ve Yasin K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında; kendisini Uğur Can G. olarak tanıtan kişinin kimliği, yurt dışı hatlarının gerçek kullanıcıları, şüphelilerin aralarındaki bağlantılar ve Veli Ağbaba'nın ailesine yönelik tehdit planının tüm boyutlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.

Öte yandan, tehdit görüşmelerinde dile getirilen uyuşturucu satışı, 5 milyon liralık önceki ödeme ve 20 milyon liralık alacak iddialarının doğruluğuna ilişkin de ayrıca adli inceleme yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Tehdit Soruşturması, Veli Ağbaba, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Veli Ağbaba ve Ailesine Tehdit Soruşturması - Son Dakika

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